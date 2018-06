Tijuana (AFP) Eine 19-Jährige ist in Mexiko beschuldigt worden, ihre Mutter und Schwester ermordet und verstümmelt zu haben. Die junge Frau sei am Freitag in der Grenzstadt Tijuana gefasst worden und habe die Tat bereits gestanden, erklärten die Behörden. "Nach unseren Ermittlungen handelte sie allein", sagte der Vize-Staatsanwalt des Bundesstaates Baja California, José María González. Die Verdächtige sei dank Hinweisen aus der Bevölkerung und sozialen Medien in einem Park aufgespürt worden.

