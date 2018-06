Monterrey (AFP) Bei einem Angriff auf einen Bierhandel im Norden Mexikos haben bewaffnete Angreifer am Freitag zehn Menschen getötet. Die Bewaffneten seien am Nachmittag in García nahe der Stadt Monterrey im Bundesstaat Nuevo León in zwei Lieferwagen vorgefahren, hätten das Lager- und Vertriebsgebäude gestürmt und um sich geschossen, teilten die Behörden mit. Sieben Menschen seien sofort tot gewesen, drei weitere im Krankenhaus gestorben.

