Beirut (AFP) Bei einem Fassbombenangriff der syrischen Luftwaffe auf die von Rebellen gehaltene Stadt Maaret in Nordsyrien ist nach Angaben von Archäologen das städtische Museum mit seltenen Mosaiken schwer beschädigt worden. Die Vereinigung zum Schutz der syrischen Archäologie teilte mit, die Schäden seien entstanden, als syrische Armeehubschrauber am Montag zwei mit Sprengstoff gefüllte Fässer abgeworfen hätten. Die Nichtregierungsorganisation (NGO) veröffentlichte auf ihrer Internetseite Fotos des in einer alten Karawanserei untergebrachten Museums. Von ganzen Wänden, die einst mit antiken Mosaiken bedeckt waren, war darauf nur noch Schutt übriggeblieben.

