Vatikanstadt (AFP) Zum ersten Mal in seiner Amtszeit will Papst Franziskus im November nach Afrika reisen. Es seien Besuche im ostafrikanischen Uganda und in der Zentralafrikanischen Republik geplant, teilte der Vatikan am Freitag mit. Demnach soll die vom Oberhaupt der katholischen Kirche bereits zuvor erwähnte Reise vom 27. bis zum 29. November stattfinden. Im Juli will der 78-jährige Argentinier nach Ecuador, Bolivien und Paraguay reisen, im September dann nach Kuba und in die USA.

