Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat die Deutschen nach den Erfahrungen mit Flucht und Vertreibung im Zweiten Weltkrieg zu mehr Offenheit für die Flüchtlinge von heute aufgerufen. "Ich wünschte, die Erinnerung an die geflüchteten und vertriebenen Menschen von damals könnte unser Verständnis für geflüchtete und vertriebene Menschen von heute vertiefen", sagte Gauck am Samstag in Berlin. Papst Franziskus verurteilte am Sonntag den Umgang mit Flüchtlingen in Europa.

