Berlin (AFP) Nach seiner Verhaftung in Berlin hat der Al-Dschasira-Journalist Ahmed Mansur die gegen ihn erhobenen Vorwürfe als politisch motiviert zurückgewiesen. "Dieser Fall ist konstruiert", sagte der 52-Jährige in einer am Sonntag veröffentlichten Videobotschaft. Der Journalist mit ägyptischer und britischer Staatsbürgerschaft war am Samstag am Flughafen Tegel festgenommen worden. Ein Gericht in Ägypten hatte Mansur in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft verurteilt.

