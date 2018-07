Berlin (AFP) Der CDU/CSU-Obmann im Bundestagsfinanzausschuss, Hans Michelbach (CSU), sieht keine realistische Chance mehr für einen Verhandlungserfolg in der Griechenland-Schuldenkrise. "Wer Griechenland um jeden Preis im Euro halten will, wird den Euro und Europa zerstören", erklärte der Vorsitzende der CSU-Mittelstandsunion am Sonntag in Berlin. "Die Folgen eines Grexit sind zumindest für die Eurozone verkraftbar."

