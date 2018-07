Las Palmas (SID) - UD Las Palmas ist als dritter und letzter Verein in die erste spanische Fußball-Liga aufgestiegen. Das Team aus Gran Canaria kämpfte sich nach dem 1:3 im Hinspiel des Play-off-Finals bei Real Saragossa noch zurück und gewann das Rückspiel mit 2:0. Dank der Auswärtstorregel feierte Las Palmas, das zuletzt 2001/02 in Spaniens höchster Liga gespielt hatte, damit die Rückkehr in die Primera División.

Der frühere Europapokalsieger Saragossa, Ex-Klub von Weltmeister Andreas Brehme, bleibt dagegen das dritte Jahr in Folge in der zweiten Liga. Auf direktem Wege aufgestiegen waren Meister Betis Sevilla und Vize Sporting Gijon.