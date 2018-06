Ottawa (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen haben bei der WM in Kanada das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Neid siegte gegen Schweden 4:1 und trifft damit in der Runde der letzten Acht am kommenden Freitag in Montreal entweder auf Frankreich oder Südkorea. Anja Mittag, zweimal Celia Sasic und Dzsenifer Marozsan schossen den Sieg heraus. Für Schweden konnte nur Linda Sembrant zwischenzeitlich verkürzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.