Dharamsala (AFP) Mit rund 8000 Anhängern hat der Dalai Lama am Sonntag seinen 80. Geburtstag begangen. "Ich hoffe, Sie feiern mit mir auch meinen 90. Geburtstag", sagte das geistliche Oberhaupt der Tibeter in einer Ansprache im Tsuglakhang Tempel im indischen Dharamsala. Zu den Feierlichkeiten gehörten zudem ein Mittagessen, traditionelle Tänze und ein spezielles Geburtstagsgebet. An den Feiern nahmen auch Würdenträger aus der ganzen Welt teil, wie ein Sprecher der tibetischen Exilregierung, Tsering Wangchuk, der Nachrichtenagentur AFP sagte.

