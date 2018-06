Berlin (dpa) - Der arabische Nachrichtensender Al-Dschasira hat die Freilassung seines in Berlin festgenommenen Fernsehjournalisten gefordert. Die ägyptischen Anschuldigungen seien falsch. Der zugrunde liegende Haftbefehl gehe auf einen "fadenscheinigen Versuch des Rufmords" zurück. Der Journalist bleibt laut Staatsanwaltschaft aber vorerst in Gewahrsam. Die Organisation Reporter ohne Grenzen forderte, den Fall "schnell und unmissverständlich" aufzuklären. Mansur war gestern am Flughafen Berlin-Tegel festgenommen worden. Laut Bundespolizei lag ein internationaler Haftbefehl gegen ihn vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.