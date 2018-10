Berlin (dpa) - Der in der arabischen Welt prominente Al-Dschasira-Journalist Ahmed Mansur ist am Flughafen Berlin-Tegel festgenommen worden. Die Bundespolizei bestätigte, dass ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter Journalist aus Ägypten festsetzt wurde. Al-Dschasira erklärte, es handele sich um Mansur. Ein Gericht in Kairo hatte Mansur in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft verurteilt. Ihm wird vorgeworfen, 2011 während der Anti-Mubarak-Proteste an der Folter eines Anwalts beteiligt gewesen zu sein.

