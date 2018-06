Turin (dpa) - Papst Franziskus besichtigt heute das Turiner Grabtuch. Das Oberhaupt der Katholiken will im Dom der norditalienischen Stadt vor dem Stück Stoff beten, das viele Gläubige als Grabtuch Jesu verehren. Kritiker meinen, das Tuch stamme aus dem Mittelalter. Bei seinem zweitägigen Besuch in Turin wird der Papst unter anderem auch mit jugendlichen Häftlingen, mit Migranten und Obdachlosen zusammentreffen. Am Montag soll es auch ein privates Treffen mit Verwandten des Papstes geben.

