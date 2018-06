Graz (dpa) - Nach der Amokfahrt in Graz haben die Österreicher der Opfer gedacht. Am Abend kamen Hunderte Menschen zu einem Gottesdienst zusammen. Tausende folgten auch dem Facebook-Aufruf eines Bürgers und stellten in der Innenstadt Kerzen ab. Bei der Amokfahrt eines 26-Jährigen waren drei Menschen - darunter ein Vierjähriger - getötet und 34 weitere verletzt worden, einige schwebten noch in Lebensgefahr. Nach Behördenangaben waren psychische Probleme der Auslöser für die Tat. Der 26-Jährige wurde festgenommen. Er sei verheiratet und habe zwei Kinder, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.