Seattle (SID) - In den USA steht offenbar eine neue "Wundersprinterin" in den Startblöcken: Die erste 16 Jahre alte Candace Hill hat am Samstag als erste Leichtathletin ihres Alters überhaupt die 11-Sekunden-Schallmauer geknackt. Bei einem Meeting in Seattle lief Hill bei noch regulärem Rückenwind von 2,0 m/s eine 10,98.

Den bisherigen Jugend-Weltrekord hatte Hills Landsfrau Kaylin Whitney im Vorjahr mit 11,10 Sekunden erzielt. Whitney hatte dabei die 38 Jahre alte Bestmarke von Chandra Cheeseborough aus dem Jahr 1976 geknackt.

In der laufenden Saison führen Jamaikas Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce und die Ivorerin Murielle Ahouré mit 10,81 Sekunden die Weltrangliste an, Hill liegt auf Platz zehn.