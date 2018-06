Spielberg (dpa) - Das Mercedes-Duo steht auch beim Großen Preis von Österreich heute in der ersten Startreihe. Der britische Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht bereits zum siebten Mal in dieser Saison als Erster ins Rennen. Sein Teamkollege Nico Rosberg belegte in der Qualifikation den zweiten Platz. Ferrari-Star Sebastian Vettel hofft darauf, die beiden Silberpfeile schlagen zu können. Der vierfache Weltmeister startet von Position drei.

