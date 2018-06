Ramallah (AFP) Der französische Außenminister Laurent Fabius ist mit seiner Initiative für eine UN-Resolution zum Nahost-Friedensprozess auf harsche Kritik Israels gestoßen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Sonntag vor einem Treffen mit Fabius in Jerusalem, er weise "ganz entschieden alle Versuche" zurück, "uns internationale Diktate aufzuzwingen". Fabius, der auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Ramallah traf, versicherte, Frankreich wolle "keine Lösung von außen" erzwingen.

