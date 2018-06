Madrid (AFP) Die spanischen Sozialisten haben ihren Parteichef Pedro Sánchez offiziell zum Spitzenkandidaten für die Parlamentswahl im Herbst gekürt. In seiner anschließenden Rede kündigte der 43-jährige Abgeordnete am Sonntag in Madrid vor 2000 Parteimitgliedern an, er wolle vor allem gegen Arbeitslosigkeit und Korruption angehen.

