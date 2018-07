Valencia (SID) - Großbritanniens Hockey-Nationalmannschaft der Frauen hat das World-League-Halbfinalturnier in Valencia gewonnen. Der Olympia-Dritte von London gewann am Sonntag das Finale gegen China 2:0 (1:0). Hollie Web (25.) und Alex Danson (35.) trafen für den Favoriten, der bereits am Samstag durch den 1:0-Erfolg im Halbfinale gegen Deutschland das Ticket für Olympia 2016 gelöst hatte.

Auch das unterlegene China ist als Zweiter für die Sommerspiele in Rio de Janeiro qualifiziert. Das dritte in Spanien vergebene Olympia-Ticket sicherte sich am Sonntag die deutsche Mannschaft, die das Spiel um Platz drei gegen Argentinien mit 3:1 (1:1, 0:1) nach Penaltyschießen gewann.