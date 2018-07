Luhmühlen (SID) - Zum zweiten Mal nach 2011 ist Andreas Ostholt in Luhmühlen deutscher Meister der Vielseitigkeitsreiter geworden. Der WM-Neunte aus Warendorf siegte mit So is Et vor der Weltranglisten-Ersten Ingrid Klimke aus Münster mit Hale Bob sowie Mannschafts-Olympiasieger Peter Thomsen aus Lindewitt mit Barny.