Beirut (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat nach Angaben von Aktivisten die archäologischen Stätten in der syrischen Oasenstadt Palmyra vermint. Es sei aber unklar, ob die Extremisten eine Sprengung der zum Unesco-Welterbe zählenden Ruinen planten, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mit. Womöglich wolle die Miliz auch verhindern, dass die syrische Armee weiter auf Palmyra vorrücke.

