San Francisco (AFP) Nach dem Angriff auf eine von Afroamerikanern besuchte Kirche in Charleston mit neun Todesopfern hat sich die demokratische US-Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton für schärfere Waffengesetze ausgesprochen. Sie wisse, "dass der Waffenbesitz Teil des Gefüges vieler gesetzestreuer Gemeinschaften ist", sagte die frühere Außenministerin am Samstag bei einem Besuch in San Francisco. Daher plädiere sie für "Reformen der Waffengesetze mit Menschenverstand". Ziel müsse sein, Kriminellen den Zugang zu Waffen zu versperren.

