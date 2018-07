Charleston (AFP) Vier Tage nach der rassistischen Bluttat in einer Kirche in Charleston ist in dem Gebetshaus erstmals wieder ein Gottesdienst gefeiert worden. Mehrere hundert Menschen versammelten sich am Sonntag in und vor der Kirche, einige weinten. Die Predigt wurde von einem Gast-Pastor gehalten, nachdem der eigentliche Pastor der Kirche ebenfalls von dem Attentäter erschossen worden war. Derweil entbrannte in den USA ein Streit über die Südstaaten-Flagge.

