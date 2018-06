Tirana (AFP) Bei den Kommunalwahlen in Albanien zeichnet sich ein Sieg der Regierungskoalition des sozialistischen Regierungschefs Edi Rama ab. Wie die Wahlkommission am Montag nach Auszählung von zwei Dritteln der Stimmen mitteilte, lagen die Bürgermeisterkandidaten der Regierungsparteien in den meisten Kommunen vorne. Auch in der Hauptstadt Tirana lag der Bürgermeisterkandidat der Regierung, der frühere Sozialminister Erion Veliaj, demnach mit mehr als 53 Prozent in Führung. Sein konservativer Rivale Halim Kosova kam demnach auf 39 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.