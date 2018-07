Yulin (AFP) Ungeachtet wachsender Proteste von Tierschützern sind beim diesjährigen Hundefleisch-Festival in der südostchinesischen Stadt Yulin wieder tausende Tiere verzehrt worden. Rund zehn Aktivisten, die am Montag mit Spruchbändern vor der Zentrale der Stadtverwaltung demonstrieren wollten, wurden von doppelt so vielen Männern verjagt, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Kurz darauf begannen Verkäufer in der Nähe eines Markts von ihren Motorrädern aus wieder offen mit dem Verkauf von Hunden. Viele der Tiere waren in Käfigen zusammengepfercht.

