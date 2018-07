München (AFP) Die Chancen für einen Abschluss der Verhandlungen über das Transatlantische Freihandels- und Investitionsabkommen (TTIP) zwischen der EU und den USA noch in diesem Jahr sinken offenbar weiter. "Ich sehe weder in der Substanz noch im Prozess eine Chance, dass unter luxemburgischer Präsidentschaft die TTIP-Verhandlungen abgeschlossen werden", sagte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe). Luxemburg übernimmt am 1. Juli für ein halbes Jahr turnusgemäß für ein halbes Jahr die EU-Präsidentschaft.

