Frankfurt/Main (AFP) Nach mehreren zuversichtlichen Äußerungen vor dem EU-Sondergipfel zum Schuldenstreit mit Griechenland sind die Börsen in Frankfurt am Main und Paris am Montag mit einem deutlichen Plus in die Woche gestartet. Der Leitindex Dax an der Börse in Frankfurt stieg zunächst um 0,89 Prozent und schnellte dann um 2,5 Prozent in die Höhe auf 11.316 Punkte. Auch die Börse in Paris öffnete mit 2,12 Prozent im Plus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.