Berlin (AFP) Der Al-Dschasira-Journalist Ahmed Mansur ist offensichtlich in Deutschland zur Fahndung ausgeschrieben worden, obwohl Interpol zuvor Bedenken gegen einen von Ägypten angestrengten Fahndungsaufruf gegen den Journalisten geäußert hatte. Das teilte das Bundesinnenministerium am Montagnachmittag in Berlin mit. Interpol leitete demnach den ägyptischen Aufruf zwar im vergangenen Oktober zunächst weiter, teilte knapp drei Wochen später aber mit, es liege ein Verstoß gegen das Verbot politischer Verfolgung unter Nutzung der Interpol-Instrumentarien vor.

