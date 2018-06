Nürnberg (AFP) Das Mittagessen der Deutschen wird zumindest wochentags seltener auf dem eigenen Herd gekocht. Das ergab eine am Montag vorgestellte Studie des Marktforschungsinstituts GfK in Nürnberg. Der Anteil derjenigen, die an Werktagen üblicherweise mittags zu Hause essen, sank demnach in den vergangenen zehn Jahren um zwölf Prozentpunkte auf 56 Prozent.

