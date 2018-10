München (AFP) Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hält den Zeitpunkt für eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Pkw-Maut für nicht absehbar. "Wann die EuGH-Entscheidung kommen wird, haben nicht wir in der Hand", sagte Dobrindt am Montag in München vor Journalisten. Er wollte sich dabei auch nicht zu einem Zeitpunkt äußern, zu dem nach seiner Einschätzung die Maut im Fall eines Erfolgs Deutschlands eingeführt werden könnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.