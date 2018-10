Brüssel (AFP) Die Hängepartie um das von der Pleite bedrohte Griechenland geht kurz vor Ablauf einer entscheidenden Frist weiter. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sah bei einem Krisengipfel der Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder am Montagabend in Brüssel "keine Entscheidungsgrundlage" für eine Einigung. Ein Kompromiss noch im Verlauf der Woche erschien aber wegen neuer Spar- und Reformvorschläge aus Athen möglich, an den Börsen herrschte Optimismus vor.

