Kiew (AFP) Bei neuen Kämpfen in der Ostukraine sind nach Angaben der ukrainischen Armee zwei Soldaten getötet worden. Drei weitere Soldaten seien binnen 24 Stunden in den Rebellengebieten Donezk und Luhansk durch Artilleriefeuer und Schüsse von Scharfschützen verletzt worden, erklärte der ukrainische Militärsprecher Andrej Lyssenko am Montag. Vor allem rund um die umkämpfte Hafenstadt Mariupol sei die Lage weiterhin "sehr angespannt".

