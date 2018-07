Bremen (AFP) Der kuriose Irrtum einer besorgten Mutter hat in Bremen zur Räumung eines Kinos geführt. Wie die Polizei in der Hansestadt am Montag mitteilte, hatte die 53-Jährige am Samstag eine SMS ihres zu einem Filmabend aufgebrochenen 16-jährigen Sohns erhalten, in der dieser ihr mitteilte: "Musst mich nicht abholen, werde rumgebracht." Aus nicht geklärten Gründen las die Frau die Nachricht als "Hol mich bitte sofort ab, werde umgebracht" und schlug Alarm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.