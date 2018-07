Luxemburg (AFP) Der britische Außenminister Philip Hammond hat die iranische Regierung bei den internationalen Verhandlungen über das umstrittene Atom-Programm des Landes zu "mehr Flexibilität" aufgerufen. "Etwas mehr Flexibilität" sei erforderlich, wenn bei den Verhandlungen mit der Gruppe der fünf Veto-Mächte im UN-Sicherheitsrat und Deutschland (5+1) eine Einigung auf ein Abkommen erreicht werden solle, sagte Hammond am Montag in Luxemburg vor einem Treffen der EU-Außenminister, an dessen Rand auch die Verhandlungen mit Teheran vorangetrieben werden sollten.

