Berlin (AFP) Der Krisen-Gipfel zu Griechenland am Montagabend kann nach Auffassung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nur eine Entscheidung treffen, wenn die Gläubiger-Institutionen vorher eine Bewertung der neuen Reformvorschläge aus Athen vorgelegt haben. "Wir erwarten eine gemeinsame Analyse", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Es sei jetzt Aufgabe der drei Institutionen, die "neuen Vorschläge" aus Athen zu prüfen.

