Paris (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande haben mangelnde Fortschritte bei der Umsetzung der Friedensvereinbarungen zur Ukraine beklagt. In einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Montag hätten Hollande und Merkel die Fortschritte als "unzureichend" bezeichnet, sagte ein Vertrauter Hollandes. Das Dreier-Telefonat dauerte demnach 45 Minuten. Es fand statt, kurz nachdem die EU-Außenminister in Luxemburg die Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland bis Januar 2016 beschlossen hatten.

