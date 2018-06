Luxemburg (AFP) Die Verhandlungen über Teherans Atomprogramm könnten nach den Worten des iranischen Außenministers Mohammed Dschawad Sarif bis zur Frist am 30. Juni oder kurz darauf abgeschlossen werden. "Es gibt auf jeder Seite den politischen Willen voranzukommen", sagte Sarif nach einem Treffen mit seinen deutschen, französischen und britischen Kollegen am Montag in Luxemburg. "Es ist möglich, dass wir bis zur Frist oder ein paar Tage später fertig werden."

