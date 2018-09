Berlin (AFP) Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat die Freilassung des am Samstag inhaftierten Al-Dschasira-Journalisten Ahmed Mansur bestätigt. Die Behörde begründete dies am Montag in Berlin mit Bedenken gegen das von Ägypten gegen Mansur vorgebrachten Auslieferungsersuchen. Zuvor hatte bereits der Sender die Freilassung seines prominenten Mitarbeiters bekanntgegeben.

