Luxemburg (AFP) Vor dem Sondergipfel der Eurozone zur Schuldenkrise hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) die griechische Regierung zur Kompromissbereitschaft aufgerufen. Am Montag werde sich zeigen, ob es bei den Verantwortlichen in Griechenland "ausreichend Realitätssinn" gebe und sie sich in den Verhandlungen bewegen würden, sagte Steinmeier beim Treffen mit seinen Kollegen in Luxemburg. Es gehe um "die Zukunft Griechenlands in- oder außerhalb der Eurozone". Dabei stehe nicht nur Griechenland, sondern ganz Europa "vor entscheidenden Tagen".

