München (AFP) Die Anzahl der Aufstocker, die trotz eines Jobs zusätzlich auf Hartz IV angewiesen sind, geht laut einem Zeitungsbericht seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns am 1. Januar zurück. Im Dezember 2014, also vor dem Startschuss für die gesetzliche Lohnuntergrenze in Höhe von 8,50 Euro, habe es in Deutschland noch 1,268 Millionen sogenannte Aufstocker gegeben, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Montag unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen. Im Februar 2015 waren es demnach mit 1,223 Millionen etwa 45.000 weniger.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.