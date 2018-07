München (AFP) Die mögliche Ersparnis durch einen Anbieterwechsel für Stromkunden wird einer Auswertung zufolge immer größer. Während alternative Stromanbieter ihre Preise im vergangenen halben Jahr um durchschnittlich fast vier Prozent gesenkt haben, wurde die Grundversorgung im Schnitt nur um ein Prozent günstiger, wie das Internetvergleichsportal Check24 am Montag in München erklärte. In Westdeutschland seien die Preise deutlicher gesunken als in den östlichen Bundesländern.

