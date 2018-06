Luxemburg (AFP) Die EU hat die wegen der Ukraine-Krise gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen um ein halbes Jahr verlängert. Die EU-Außenminister beschlossen am Montag in Luxemburg, dass die Strafmaßnahmen "wegen Russlands destabilisierender Rolle in der Ostukraine" bis Ende Januar 2016 in Kraft bleiben. Ob sie dann nochmals verlängert werden, hängt davon ab, ob es Fortschritte bei der Umsetzung des Friedensabkommens von Minsk gibt.

