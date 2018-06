Brüssel (dpa) - Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem hofft noch in dieser Woche auf eine Einigung im griechischen Schuldenstreit. Der Vorschlag aus Athen sei ein willkommener Schritt, sagte Dijsselbloem heute nach Ende des Sondertreffens der 19 Euro-Finanzminister in Brüssel. Wenn alles nach Plan laufe, werde es später in der Woche ein erneutes Treffen der Euro-Finanzminister geben. EU-Währungskommissar Pierre Moscovici nannte den Vorschlag eine solide Basis, auf der man weiterarbeiten werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.