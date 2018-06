Brüssel (dpa) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat neue Vorschläge Griechenlands zur Lösung der Schuldenkrise erhalten. Das bestätigte EU-Kabinettschef Martin Selmayr in der Nacht bei Twitter. Auch die Europäische Zentralbank und die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, hätten die Vorschläge erhalten. Sie seien eine gute Basis für Fortschritt beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Euro-Zone am Abend in Brüssel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.