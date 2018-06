Paris (AFP) Im Schuldenstreit mit Griechenland rechnet EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici mit weitreichenden Entscheidungen beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der Eurozone am Montag in Brüssel. Das Schicksal Griechenlands und des Euro werde bei der Runde "weitgehend entschieden", sagte Moscovici dem Radiosender Europe 1. Er gehe davon aus, dass am Abend eine Einigung erreicht werde. "Dieses Mal ist entscheidend."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.