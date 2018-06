Dortmund (SID) - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan will offenbar doch bei Borussia Dortmund bleiben. Dies sei "ganz klar wieder eine Option", sagte Ilhan Gündogan, der Manager des 24-Jährigen der Süddeutschen Zeitung. "Es spricht ja einiges dafür, dass Ilkay es in einem gewohnten, angenehmen Umfeld leichter fällt, wieder auf sein altes Niveau zu kommen", so der Onkel des Mittelfeldspielers weiter.

Gündogan hatte im April angekündigt, seinen bis 2016 laufenden Vertrag beim BVB nicht verlängern und den Klub vorzeitig verlassen zu wollen. Bayern München zeigte Interesse, doch man wurde sich nicht einig. Auch ein möglicher Wechsel zum FC Barcelona zerschlug sich.

Mit dem neuen Dortmunder Trainer Thomas Tuchel hat Gündogan bereits Kontakt aufgenommen. "Ilkay macht sich jetzt Gedanken", sagte sein Manager. Auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht nun "eine gewisse Wahrscheinlichkeit", dass Gündogan seinen Vertrag verlängern werde.