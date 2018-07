Turin (SID) - Der Wechsel des ehemaligen Bundesliga-Stürmers Mario Mandzukic von Atlético Madrid zum Champions-League-Finalisten Juventus Turin ist perfekt. Der 29 Jahre alte kroatische Fußball-Star unterschrieb am Montag einen Vierjahresvertrag beim italienischen Rekordmeister. Die Ablösesumme beträgt nach Angaben von Juve 19 Millionen Euro und ist in drei Raten zu zahlen. Zwei Millionen Euro könnten noch hinzukommen, wenn bestimmte Ziele erreicht werden.

"Turin ist eine sehr schöne Stadt. Ich freue mich und werde alles für Juventus geben", sagte Mandzukic in seinem ersten Gruß an die Tifosi des italienischen Rekordmeisters. Laut Gazzetta dello Sport erhält der ehemalige Wolfsburger und Münchner 3,5 Millionen Euro pro Saison plus Bonuszahlungen.

Mandzukic ist nach dem Argentinier Paulo Dybala (21), Torwart Alberto Brignoli (23) und Weltmeister Sami Khedira (28) bereits der vierte Juve-Neuzugang.