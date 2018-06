Santiago de Chile (SID) - Ohne den gesperrten Superstar Neymar, aber mit einem Torschützen aus der Bundesliga hat Fußball-Rekordweltmeister Brasilien das Viertelfinale bei der Copa América in Chile erreicht. Roberto Firmino von 1899 Hoffenheim erzielte beim 2:1 (1:0) über Venezuela das zwischenzeitliche 2:0 und sicherte der Seleção somit den Gruppensieg. In der Runde der letzten Acht trifft Brasilien am Samstag auf Paraguay.

Zuvor hatte in der Gruppe C bereits Peru durch ein 0:0 in Temuco gegen Kolumbien das Weiterkommen perfekt gemacht und trifft nun im Anden-Duell am Donnerstag auf Bolivien. Die vor dem Turnier hoch gewetteten Kolumbianer mit WM-Torschützenkönig James Rodríguez zitterten sich durch Brasiliens Erfolg als Gruppendritter ins Viertelfinale, wo am Freitag Favorit Argentinien der Gegner ist. Zum Auftakt der K.o.-Runden duellieren sich am Mittwoch Gastgeber Chile und Titelverteidiger Uruguay.

Vor 33.264 Zuschauern im Monumental-Stadion der Hauptstadt Santiago de Chile schlugen die Brasilianer in beiden Hälften jeweils früh zu, einmal durch Thiago Silva (9.), nach der Pause dann durch Firmino (52.). In der 84. Minute konnte Seleção-Schlussmann Jefferson einen Freistoß des Ex-Mönchengladbachers Juan Arango nicht entscheidend entschärfen, den Abpraller nutzte Nicolás Fedor (84.) zum letztlich wertlosen Anschlusstreffer.