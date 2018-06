Athen (AFP) Die Athener Börse hat am Montag mit neun Prozent im Plus geschlossen. Die Kurse stiegen bis zum Handelsschluss am Abend auf 749,17 Punkte - dies waren neun Prozent mehr als zum Handelsschluss am Freitag. Die Anleger zeigten sich damit optimistisch, dass es bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Eurozone in Brüssel am Montagabend eine Einigung im Ringen um weitere Finanzhilfen für das von der Pleite bedrohte Land geben würde. Auch die Börsen in Frankfurt, Paris, London und Madrid legten zu.

