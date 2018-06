Paris (AFP) Der französische Medienkonzern Vivendi will einem Pressebericht zufolge knapp 15 Prozent der italienischen Telefongesellschaft Telecom Italia übernehmen. Vivendi wolle 1,4 Milliarden Euro investieren, um größter Anteilseigner an dem italienischen Konzern zu werden, berichtete die französische Wirtschaftszeitung "Les Echo" am Montag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Bisher war die Rede davon gewesen, dass Vivendi 8,3 Prozent erwirbt. Dem Bericht zufolge soll das Geschäft am Dienstag oder Mittwoch verkündet werden.

